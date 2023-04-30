В ACA рассказали, с кем следующие поединки проведут Вахаев и Расулов

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о ближайших поединках бывших чемпионов лиги в тяжелом весе Алихана Вахаева и Салимгерея Расулова.

«Пока не думали об этом. Карлос Фелипе будет хорошим соперником как для Алихана, так и для Салимгерея. По антропометрии интереснее свести его с Расуловым. Салимгерей тяжело бьет справа. Было бы интересно посмотреть, выдержит ли бразилец эту «закидушку». Способен ли он держать такие удары и в ответ попадать по Салимгерею. Расулова никто не сваливал в нокаут. Его пробарывали или перебивали. Но чтобы уронить его, нужно постараться. Плюс динамика боя. Фелипе набрасывает много ударов, Расулов работает акцентировано, более экономно и прагматично. Мне было бы реально интересно проверить их. Другое дело, с кем поставить Алихана Вахаева. С Адамом Богатыревым был бы интересный поединок. Но они оба вайнахи. Они готовы подраться в титульном бою. Есть ли у них желание подраться без титула, будем проверять», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Расулов стал чемпионом ACA в тяжелом весе 27 марта 2022 года, одержав победу над американцем Тони Джонсоном. Он утратил свой титул 27 августа 2022 года, уступив Алихану Вахаеву. 17 марта 2023-го Вахаев, в свою очередь, проиграл Евгению Гончарову.