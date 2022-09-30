В Bellator назвали Бейдера наиболее вероятным соперником Федора Емельяненко

Американец Райан Бейдер является наиболее вероятным соперником по последнему бою в карьере российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Bellator.

Ранее стало известно, что Bellator в ноябре объявит дату последнего в карьере поединка Емельяненко, а также его соперника по бою.

46-летний Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в первом раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.

Бейдер нокаутировал Емельяненко в 2019 году в первом раунде в финале Гран-при Bellator. В послужном списке 39-летнего американца 30 побед, 7 поражений. Бейдер — действующий чемпион Bellator в тяжелом весе.