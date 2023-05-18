В допинг-пробе бойца ММА Куниева обнаружены стероиды

В допинг-пробе российского бойца ММА Ризвана Куниева обнаружены стероиды.

Среди запрещенных веществ в допинг-пробе спортсмена были найдены дростанолон, метенолон, болденон и 19-норандростерон.

«Прошли слушания, в которых удаленно принял участие Куниев. Решение по нему не принято, будут проводиться дополнительные исследования», — приводит ТАСС слова представителя Атлетической комиссии штата Невада (NAC).

9 мая стало известно, что допинг-тест Куниева показал положительный результат. Боец был отстранен от соревнований под эгидой организации PFL.