Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 15:42

В Ингушетии готовы организовать реванш Емельяненко — Дацик

Telegram Дзен

Президент NFL Гилани Калиматов заявил, что реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком может пройти в Ингушетии.

«Александр сейчас живет и тренируется в Ингушетии. Фактически он здесь как дома. Мы находимся с ним в контакте, обсуждаем различные варианты сотрудничества и организации боев для него. Один из вариантов, которые мы обсуждаем внутри лиги — реванш Александра с Дациком. Несмотря на то, что Вячеслав проиграл в последнем поединке, их реванш является актуальным. Мы готовы в перспективе такой бой организовать», — сказал Калиматов.

Ближайший турнир лиги NFL пройдет в Ингушетии 21 декабря.

Поединок между Дациком и Емельяненко должен был состояться еще минувшей весной, но был перенесен на неопределенный срок.

В первом бою победу одержал Дацик за 12 секунд первого раунда. Поединок прошел 25 сентября 2022 года в Москве.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
ММА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2024» стала Виктория Кьер из Дании
Медведев объяснил причину инвестиций США в конфликт на Украине
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Грузия и Украина сыграли вничью в матче Лиги наций
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Сегодня
Вчера
Неделя