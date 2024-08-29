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Сегодня, 17:03

В Ингушетии создана лига ММА под названием NFL

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В Ингушетии создана лига боев ММА под названием National Fighting League (NFL).

Как сообщает пресс-служба NFL, первый турнир организации пройдет 31 августа в Магасе, его возглавит поединок бойца Али Хейбати и бывшего чемпиона лиги М-1 Хамзата Долгиева. Всего пройдет 12 боев.

«Мы планируем проводить три-четыре турнира в год. Первые два турнира мы планируем провести в Республике Ингушетия. Начиная с третьего ивента у лиги уже есть план организовать турнир в одном из крупных городов России, а дальше — выход в страны СНГ. Наш план — воспитать спортивную, здоровую молодежь не только в Республике Ингушетия, но и за ее пределами», — рассказал президент NFL Гилани Калиматов.

Дебютный турнир посетят звездные гости, включая олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, руководители крупнейших промоушенов, спортивные функционеры и бизнесмены.

ММА
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