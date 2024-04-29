В Камеруне сообщили о смерти 18-месячного сына Нганну

Камерунское издание 237online.com сообщило о смерти 18-месячного сына бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Подробности трагедии не раскрываются.

«В чем смысл жизни, если то, за что мы больше всего боремся, в конечном итоге ударяет нас сильнее всего? Почему жизнь так несправедлива и беспощадна? Я чертовски устал», — написал Нганну в соцсети X.

9 марта Нганну в боксерском поединке проиграл Энтони Джошуа. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Британец нокаутировал соперника во втором раунде.