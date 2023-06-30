В Кировауле рассказали об участии Хабиба в благоустройстве села

Секретарь администрации села Кироваул Умакусум Сагитова сообщила, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагамедов и его близкие активно помогают в благоустройстве села, которое решено переименовать в честь его отца Абдулманапа.

«Заявки на переименование поступили от большинства односельчан, от всех инстанций, включая школу, садик, медицинские учреждения. Приятно, что сейчас еще больше людей узнает о нашем маленьком селе, которое, возможно, будет известным на весь мир», — цитирует Сагитову ТАСС.

Сообщалось, что Народное собрание Дагестана подавляющим большинством голосов поддержало постановление о переименовании Кироваула в Манапкалу — в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

Она рассказала, что Хабиб со своим окружением в селе заасфальтировали дороги, поменяли электропровода, установили трансформаторы и расчистили канавы.