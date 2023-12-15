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Сегодня, 16:22

В Международной федерации ММА хотят допустить россиян к турнирам в нейтральном статусе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация ММА (IMMAF) допустит российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, без флага и гимна.

«Было предложено допустить российских спортсменов к соревнованиям будущим летом без национальных символов», — приводит ТАСС слова представителя IMMAF.

В марте 2022 года IMMAF отстранила российских спортсменов от международных соревнований, а также приостановила членство Союза ММА России в организации.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры-2024 в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: ТАСС
ММА
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