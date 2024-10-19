В Москве 19 октября пройдут финальные поединки в Кубке России по ММА

Сегодня, 14:51
В субботу, 19 октября, пройдут финальные поединки Кубка России по ММА 2024 года. Начало запланировано на 16.30 по московскому времени.
Мужчины 52,2: Раю Илья (Воронежская область) — Муцураев Сайд-Селим (Волгоградская область)
Мужчины 56,7: Юсупов Мухаммад Махди (Самарская область) — Межидов Апти (Чеченская Республика)
Мужчины 61,2: Матвеев Кирилл (Воронежская область) — Кортоев Билан (Республика Ингушетия)
Мужчины 65,8: Юсупов Шейхмансур (Чеченская Республика) — Кхириев Кхири (Республика Ингушетия)
Мужчины 70,3: Юсупов Омарасхаб (ХМАО-Югра) — Билалов Шимали (ХМАО-Югра)
Мужчины 77,1: Гусейнов Айдемир (Волгоградская область) — Иманалиев Абдулхаким (Республика Дагестан)
Мужчины 83,9: Сергеев Александр (Челябинская область) — Магомедов Зубаир (Москва)
Мужчины 93: Гаджиев Арслан (ХМАО-Югра) — Сулейманов Арсен (Республика Дагестан)
Мужчины 120,2: Петренко Владимир (Ставропольский край) — Абдуразаков Магомед (Москва)
Мужчины 120,2+: Курамагомедов Иса (Дагестан) — Федякин Дмитрий (Самарская область)
Женщины 52,2: Петровская Моника (Калининградская область) — Назарова Бибимавлуда (Свердловская область)
Женщины 56,7: Ковалева Елизавета (Санкт-Петербург) — Потемкина Евангелина (Тамбовская область)
Женщины 61,2: Балдина Полина (Омская область) — Корнева Валерия (Кемеровская область)
Женщины 65,8: Пирогова Дарья (Белгородская область) — Попова Елизавета (Республика Крым)
Женщины 70,3: Девятова Татьяна (Алтайский край) — Монгуш Олча (Республика Тыва)
Прямая трансляция предстоящих поединков Кубка России по MMA будет доступна на официальном RUTUBE-канале организации.