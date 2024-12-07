В «Нашем Деле» назвали потенциального соперника Ибрагимова после его победы над Немковым

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Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян не исключил возможности того, что Асылжан Бакытжанулы может стать следующим соперником Хадиса Ибрагимова.
«Нам надо найти и подписать достойных оппонентов для Асылжана. И можно выводить на титульный поединок. Асылжан показал, что достоин драться в титульных противостояниях. Его уверенность в своих силах, когда он говорит, что ему интересен победитель пары тяжелого веса, говорит о том, что у парня большие перспективы. Судя по тому, как чувствуют себя бывшие полутяжи в лице Хадиса Ибрагимова и Виктора Немкова, почему нет? Все шансы есть. Физической мощи ему хватает, напора тоже и удали молодецкой. Буду рад его видеть в тяжелом весе», — сказал Гулян MMA.Metaratings.ru.
На турнире «Наше Дело 86» Хадис Ибрагимов отобрал титул у Виктора Немкова в тяжелом весе, а Асылжан Бакытжанулы одержал победу над Шамилем Гамзатовым в полулегком дивизионе. После этого он выразил желание провести бой за пояс в тяжелом весе.