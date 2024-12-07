В «Нашем Деле» назвали потенциального соперника Ибрагимова после его победы над Немковым

Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян не исключил возможности того, что Асылжан Бакытжанулы может стать следующим соперником Хадиса Ибрагимова.

«Нам надо найти и подписать достойных оппонентов для Асылжана. И можно выводить на титульный поединок. Асылжан показал, что достоин драться в титульных противостояниях. Его уверенность в своих силах, когда он говорит, что ему интересен победитель пары тяжелого веса, говорит о том, что у парня большие перспективы. Судя по тому, как чувствуют себя бывшие полутяжи в лице Хадиса Ибрагимова и Виктора Немкова, почему нет? Все шансы есть. Физической мощи ему хватает, напора тоже и удали молодецкой. Буду рад его видеть в тяжелом весе», — сказал Гулян MMA.Metaratings.ru.

На турнире «Наше Дело 86» Хадис Ибрагимов отобрал титул у Виктора Немкова в тяжелом весе, а Асылжан Бакытжанулы одержал победу над Шамилем Гамзатовым в полулегком дивизионе. После этого он выразил желание провести бой за пояс в тяжелом весе.