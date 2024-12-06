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6 декабря, 23:32

В «Нашем Деле» рассказал о возможной организации боя Ермекова и Ковалева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян рассказал о возможности организовать бой Даурену Ермекову с Владиславом Ковалевым.

«Если у Арышева возникнут проблемы с восстановлением, вновь станет актуальным бой Ермекова и Белаза. Мы эту возможность уже обсуждали. Влад изъявил о таком желании, когда стало известно, что Арышев снялся. Даурен историю поддержал. Но мы не смогли согласовать все моменты в столь короткий срок», — привожит слова Гуляна MMA.Metaratings.ru.

На счету Даурена 15 побед и пять поражений. В активе Ковалева в поп-MMA 16 побед и четыре поражения. В своем последнем поединке Ермеков проиграл Дмитрию Арышеву, а Ковалев победил Валерия Мясникова в формате лиги Ural FC.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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