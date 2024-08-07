В «Нашем Деле» заявили о намерениях пригласить Тони Фергюсона

Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян заявил, что промоушен может пригласить американца Тони Фергюсона.

Последний поединок 40-летний Фергюсон провел 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) в турнире UFC on ABC, где проиграл Майклу Кьезе удушающим приемом в первом раунде. Всего за карьеру в ММА Тони провел 36 боев, в которых одержал 25 побед при 11 поражениях.

«Фергюсон является очень популярным спортсменом, узнаваемым в мире. У него была отличная стилистика ведения боя, он выгодно отличался от других спортсменов. Для наших зрителей он знаком по несостоявшимся противостояниям с Хабибом Нурмагомедовым, со всей историей, что была с этим связана. История с тирамису, которую вспоминают зачастую, когда говорят о неудачной сгонке веса.

Мы будем рассматривать возможность привлечения его в нашу лигу, если его освободят от контракта с UFC, а это, скорее всего, произойдет. Не хотелось бы это делать в таком формате, что сейчас он идет на длинной серии из поражений и к нам приезжает уже на прощальные гастроли, ложится под наших местных чемпионов. Надо вообще понять, в каких он находится кондициях, как он вообще сейчас себя воспринимает, потому что мы видели, как многие бойцы, ветераны UFC, которые уходили, продолжали свои карьеры. Они еще какое-то время неплохо себя показывали, неплохо выступали.

Те же самые Лиото Мачида, Гегард Мусаси и Чейл Соннен провели несколько неплохих боев. Надо понять, какую историю мы можем сделать. Привозить его чисто на убой для меня как для любителя единоборств, целью не является. Но, конечно же, для бойца на российском рынке, который его победит, это будет тоже отличный скальп и отличное имя в его послужной список. Но все прекрасно понимают, что Фергюсон сейчас не является тем, кем он был раньше, когда был на пике", — цитирует Гуляна MMA.Metaratings.ru.

На данный момент Фергюсон имеет серию из 8 поражений. В свое время его поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова срывался 5 раз.