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ММА

Сегодня, 17:59

В ноябре станет известна дата последнего боя Федора Емельяненко

Bellator объявит дату последнего поединка в карьере российского бойца ММА Федора Емельяненко в ноябре 2022 года. Организация также назовет имя его соперника.

«Планируем объявить о последнем бое в карьере Федора Емельяненко в ноябре», — приводит ТАСС комментарий Bellator.

На счету 46-летнего Емельяненко в ММА — 40 побед, 6 поражений и 1 бой завершился ничейным результатом.

Ранее сообщалось, что американец Райан Бейдер является наиболее вероятным соперником по последнему бою Емельяненко.

Источник: https://tass.ru/sport/15922469
Федор Емельяненко
ММА
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