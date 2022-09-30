В ноябре станет известна дата последнего боя Федора Емельяненко

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Bellator объявит дату последнего поединка в карьере российского бойца ММА Федора Емельяненко в ноябре 2022 года. Организация также назовет имя его соперника.
«Планируем объявить о последнем бое в карьере Федора Емельяненко в ноябре», — приводит ТАСС комментарий Bellator.
На счету 46-летнего Емельяненко в ММА — 40 побед, 6 поражений и 1 бой завершился ничейным результатом.
Ранее сообщалось, что американец Райан Бейдер является наиболее вероятным соперником по последнему бою Емельяненко.