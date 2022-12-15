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ММА

15 декабря, 13:30

В России запустили ММА-реалити «Путь бойца»

Давид Хачатрян
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Основатель лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян сообщил, что на российском видеохостинге RUTUBE появилось ММА-реалити «Путь бойца».

В проекте 20 бойцов со всех уголков России будут бороться за 5-миллионный контракт с бойцовской лигой «Наше Дело». В конце каждого эпизода проекта по итогам испытаний будет выбывать худший из участников.

«Когда мы строили концепцию эксклюзивного бойцовского реалити-шоу для RUTUBE, я долго мониторил рынок, и не только наш, российский, — приводит слова Арутюняна пресс-служба «Наше Дело». — Сразу вспомнил как Дана Уайт для западной аудитории запустил реалити Ultimate Fighter, и на тот момент у него получилось привлечь внимание зрителя. Сейчас, после выхода «Пути бойца» могу сказать, что Уайту есть чему поучиться в России. Это касается и справедливости судейских решений в UFC, и производства развлекательного контента.
Задачей проекта было превратить спортивное шоу в настоящее реалити телевизионного формата, которое будет интересно смотреть даже тем, кто не является фанатом ММА. Индустрия спортивных развлечений в нашей стране продолжает развиваться и набирать обороты, а в каких-то моментах мы давно стали опережать Запад».

В качестве наставников на шоу появятся как эксперты и звезды из мира единоборств, так и медийные личности: телеведущий Дмитрий Губерниев, актер Дмитрий Дюжев и многие другие.

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