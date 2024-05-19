В Союзе ММА России избраны новые вице-президенты

На прошедшем президиуме Союза ММА России были избраны новые вице-президенты для усиления развития организации в конкретных направлениях деятельности, сообщает пресс-служба спортивной федерации.

Капшай Геннадий избран вице-президентом по учебно-методической деятельности. Языков Александр стал вице-президентом по развитию маркетинга, медиа и информационных технологий (IT). Дончак Владимир назначен вице-президентом по работе с силовыми структурами, а Зарипов Руслан — по стратегическому развитию.

Отмечается, что избранные вице-президенты уже много лет активно участвуют в развитии Союза и заслуженно получили должности в руководящем составе.