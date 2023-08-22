В Союзе ММА России назвали причины отставки Емельяненко с поста президента

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев в разговоре с «СЭ» назвал причину отставки Федора Емельяненко с поста президента организации.

«Причина ухода? Просто рутина президента, когда она каждый день — это сильно выбивает из колеи. Но Федор остается (в Союзе), все нормально. Следующий президент? Пока я исполняющий обязанности, на конференции будем решать, выбирать кандидатуры, общаться. Обычно конференция проходит в конце года, будем подводить итоги», — сказал Терентьев «СЭ».

19 августа стало известно об уходе Емельяненко с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с момента ее создания в 2012 году. В октябре 2018 года Федор покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза.