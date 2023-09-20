В Союзе ММА России рассказали, как решить проблему отстранения российских спортсменов

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Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев рассказал, что планирует создать альтернативную федерацию, если международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) не вернет российских спортсменов.
«Надеемся, что у нас в следующем году будет решение от международной Федерации IMMAF. Если в течение нескольких месяцев нас не вернут в ее состав, то мы будем создавать свою альтернативную международную федерацию. Очень много стран готовы нас поддержать. Со всеми есть общение. У нас есть контакты и с IMMAF, где нам приостановили членство. Там все руководство за то, чтобы вернуть нашу команду, но они испытывают политическое давление и не могут продавить этот момент и допустить нас», — приводит слова Тереньтева MMA.Metaratings.ru.
В 2022 году членство Союза ММА России в IMMAF было приостановлено, а российские спортсмены с тех пор не могут выступать в международных соревнованиях.