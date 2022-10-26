Тренер Нганну: «UFC согласны сделать бой Нганну и Джонса в марте 2023-го»

Главный тренер Xtreme Couture Эрик Никсик сообщил, что исполнительный директор UFC звонил ему и спрашивал, когда чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) готов вернуться в октагон.

«Исполнительный директор UFC позвонил мне и спросил: «Когда в идеале вы бы хотели драться?», — сказал Никсик на MMA Junkie Radio. — Приятно, что мне позвонили и спросили. Я сказал, что идеальный вариант — подраться с Джоном Джонсом в марте. Человек, который мне позвонил, согласился с этим и сказал, что того же хочет и UFC. Они звонят, чтобы узнать, сколько времени понадобится Франсису для возвращения.

Я не хочу, чтобы Джон Джонс дрался раньше. Не хочу, чтобы он дрался со Стипе и, возможно, выиграл решением судей. После боя он вернется домой и сделает работу над ошибками, а затем выйдет против Франсиса в своей лучшей версии».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США. На данный момент камерунец восстанавливается после операции на колене.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.