В UFC не стали делать заявлений об обвинении Макгрегора в изнасиловании

Представители UFC не будут делать заявлений в связи с обвинением бывшего чемпиона лиги Конора Макгрегора в изнасиловании.

«Наша организация осведомлена об обвинениях в отношении Конора Макгрегора и будет продолжать собирать подробности произошедшего инцидента. UFC позволит судебному процессу завершиться, после чего будет готова делать какие-либо дополнительные заявления», — написано в сообщении на сайте организации.

Ранее стало известно, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании после четвертого матча финальной серии НБА. СМИ сообщали, что спортсмен напал на женщину в туалете.

Пострадавшая сумела сбежать и на следующий день обратилась к властям города. Представители Макгрегора заявили, что все обвинения в сторону спортсмена являются ложными.

Макгрегор находится в отношениях со своей невестой Ди Девлин с 2008 года. У пары трое детей — сын Конор Джек Макгрегор, дочь Кройя Макгрегор и сын Риан Макгрегор.