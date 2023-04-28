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Сегодня, 14:33

В UFC прокомментировали дебютные бои Алмабаева и Максума

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный редактор официального сайта UFC Томас Джербази прокомментировал перспективы казахских бойцов Асу Алмабаева и Азата Максума.

«Наличие новых талантов в дивизионе — это всегда хорошо. Но этих ребят я знаю мало. Наилегчайший вес — один из самых сложных дивизионов в промоушне. И теперь, когда Брэндон Морено и Днейвесон Фигейредо уладили свои дела, дверь там открыта для множества новых поединков, которые состоятся в его топе», — цитирует Джербази Legalbet.kz.

Алмабаев в начале апреля сообщил, что подписал контракт с UFC. Он дебютирует в промоушене 1 июля. Максум 15 июля встретится в своем дебютном поединке в UFC с 39-летним американцем Тайсоном Намом (21-13).

Источник: https://legalbet.kz/news/v-ufc-otcenili-perspektivi-almabaeva-i-maksuma/
UFC
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