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Сегодня, 12:38

Вадим Немков: «Такое ощущение, что большинство у нас в стране болели за Ромеро»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (16-2) рассказал, что часто встречал в сети комментарии людей, которые болели за Йоэля Ромеро (15-7) в бою против него.

«Я читал комментарии, не хочу вообще отвечать на них, потому что пишут дураки, — сказал Немков «СЭ». — Кто смотрел бой — видно было, что удары были сильные, конкретные, акцентированные, сериями, и почему он не упал — я не знаю. Видать, голова крепкая. Читал перед боем [комментарии], такое ощущение, что большинство у нас в стране болели за Ромеро. Как они писали, «мечтали, чтобы старик стал чемпионом». Я не обращаю на это внимание».

Немков победил Ромеро единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.

Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
Йоэль Ромеро
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