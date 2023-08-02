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Сегодня, 16:13

Немков: «Интересно посмотреть в деле на Тактарова, который газует на молодых пацанов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе, российский боец Вадим Немков поделился мыслями о возвращении в ММА экс-чемпиона UFC Олега Тактарова.

«Мне интересно посмотреть, потому что Олег постоянно газует на молодых пацанов: то на Саню Волкова, то еще на кого-то, говорит, что они не так делают и постоянно ставит себя в пример. Охота посмотреть, как он выйдет, подерется и покажет класс, как это надо делать. Когда он дрался, тоже допускал какие-то ошибки и недоработки. Я считаю, что критиковать пацанов так не стоит, даже с учетом того, что он известный боец и многого добился. Надо уважать своих коллег», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

55-летний Тактаров в последний раз выходил на бой против Марка Керра в апреле 2008 года. Этот поединок, который был остановлен в первом раунде, завершился в пользу Олега болевым приемом. В его активе 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи.

18 августа Тактаров встретится с Джеффом Монсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет по правилам бокса.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вадим Немков
Олег Тактаров
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