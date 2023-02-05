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Сегодня, 17:58

«Я крикнул «стоп!», но судьи не отреагировали». Немков признался, что хотел остановить бой Емельяненко с Бейдером

Алина Савинова
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Боец ММА Вадим Немков признался, что хотел остановить поединок россиянина Федора Емельяненко против американца Райана Бейдера на турнире Bellator 290.

«Да если честно, когда пошло первое добивание — когда Бейдер раз попал, два попал — я крикнул «стоп!», но судьи не отреагировали. Подумал, ну может, есть у Федора шанс, раз не отреагировали. Может, надо было кинуть полотенце или сказать человеку из атлетической комиссии: нам предоставили такого человека, который везде ходил за нами, следил, чтобы ничего лишнего не съел, не выпил Федор. Следил за нарушениями. Так вот, я крикнул «стоп!», но никто не услышал. Федор потом вроде бы вышел — раз-раз! — а дальше еще одна волна добивания пошла, и тогда кричать уже не хотелось. Думал, ну может, чудо будет — вылезет из-под Бейдера. Но не получилось», — цитирует Немкова Sport24.

В ночь на 5 февраля 46-летний Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. Этот бой стал для россиянина последним в профессиональной карьере.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2023-02-05-nemkov-priznalsya-chto-khotel-poranshe-ostanovit-boy-fedora-s-beyderom-sudi-ne-otreagirovali
Вадим Немков
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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