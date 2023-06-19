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Сегодня, 13:59

Вадим Немков о переходе Пономарева в «Стрелу»: «Там может материться, говорить, что хочет»

Давид Хачатрян
Григорий Пономарев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (16-2) прокомментировал в интервью «СЭ» прекращение тренировок чемпиона АМС Fight Nights в тяжелом весе Григория Пономарева (6-2) в Старом Осколе. Сейчас Пономарев тренируется в московском клубе «Стрела».

— Почему все-таки Григорий Пономарев от вас ушел?

— Честно, я не знаю, как было. Когда он готовился к последним двум боям, выходил, что-то у него не перло. Может быть, из-за этого. Потом он поменял лагерь, может, ему там больше понравилось? С Тарасом [Кияшко] в Москве стал тренироваться. Вот и он решил перейти. Перешел и перешел, это его решение. Ему там, значит, комфортнее. Там он может вести страницу [в соцсетях], как хочет. Может говорить, что хочет, материться.

Пономарев подписал контракт с ACA и выступит в Гран-при в тяжелом весе против Мухумата Вахаева (11-6) 21 июля в Сочи на ACA 160. В прошлом бою он одолел Юсупа Шуаева (7-2) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 18 марта на Fight Nights 119 в Ульяновске.

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