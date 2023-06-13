Вадим Немков: «Федор выиграл «Кро Копа» со сломанной рукой»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (15-2) в интервью «СЭ» рассказал, что Федор Емельяненко (40-7) победил Мирко «Кро Копа» Филиповича (38-11) в 2005 году в Pride со сломанной рукой.

«Какая история о Федоре запомнилась больше всего? Та, в которой он на бой с «Кро Копом» выходил с поломанной рукой. Ему сказали, что если он снимется с боя, то его лишат титула. В итоге Федор вышел на бой с поломанной рукой, обкололся обезболивающими и выиграл», — сказал Немков.

Емельяненко победил «Кро Копа» единогласным решением судей на Final Conflict 2005.