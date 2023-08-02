Вадим Немков: «Есть кое-какая информация о продаже Bellator, но рассказывать ее не могу»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (16-2) высказался о слухах о возможной продаже лиги.

«У нас есть кое-какая информация, но рассказывать ее не могу. Надо, чтобы это рассказали официальные лица Bellator. Если продадут, будем что-то думать, а пока не продали, надо думать о продолжении карьеры. Есть кое-какие интересные мысли.

Если эта продажа произойдет, то надо обсуждать с организациями и принимать взвешенные решения, что лучше. Сейчас я не могу сказать, куда я пойду. Помимо финансовых условий, есть еще многие условия, которые важно соблюсти. Финансы — это одно из главных, но есть моменты, без которых подписать контракт будет тяжело.

У нас одна команда, поэтому надо двигаться вместе и думать не только о себе, но и о молодых пацанах. Я уже достиг чего-то в спорте и хочу помогать молодым, как Федор помогал нам. Поэтому важны и финансовый вопрос, и вопрос с командой и как пройдут переговоры. Но пока нет факта продажи Bellator, нет смысла об этом разговаривать», — сказал Немков в интервью Metaratings.

В последнем поединке Немков победил Йоэля Ромеро (15-7) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.