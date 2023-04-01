Вадим Немков рассказал об этапах подготовки к поединку с Ромеро

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков ответил на вопрос, где будет проходить его подготовка к поединку с Йоэлем Ромеро.

«Сейчас я провожу первый этап подготовки в Таиланде. Второй этап пройдет в Старом Осколе, а заключительный — в Кабардино-Балкарии. Если ничего не изменится, планы такие. Моя виза действует до декабря 2024 года. С этим проблем нет и со здоровьем все в порядке, отличное самочувствие», — цитирует Немкова Metaratings.ru.

Поединок Немкова и Ромеро состоится 16 июня на турнире в Чикаго. Последний бой россиянин провел в ноябре 2022 года на турнире Bellator 288, выиграв у Кори Андерсона единогласным решением судей.