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Сегодня, 09:23

Вадим Немков стал лучшим бойцом Bellator вне зависимости от категории

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (16-2) поднялся на первую строчку рейтинга лучших бойцов Bellator вне зависимости от категории, сместив с первого места действующего чемпиона в полулегком весе Патрисио Фрейре (35-6).

Рейтинг лучших бойцов Bellator вне зависимости от категории.

Немков победил Йоэля Ромеро (15-7) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.

Чемпион в легчайшем весе Серхио Петтис (23-5) победил Фрейре единогласным решением судей (49-46, 50-45, 50-45). Бой состоялся 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.

Вадим Немков
Патрисио Фрейре
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