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1 ноября, 23:40

Немков: «Махачев переедет Волкановски в бою»

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков высоко оценил шансы на победу чемпиона легкого веса UFC Ислама Махачева в поединке с чемпионом полулегкой весовой категории Алексом Волкановски.

«Если честно, я думал Чарльз Оливейра самый такой конкурентный и приспособленный боец. Он переехал всех катком. Поэтому Ислам стал чемпионом надолго. Это бразилец легко прошел Джастина Гейджи, Дастина Порье и Майкла Чендлера, а Ислам просто переехал Оливейру, не дав ему ни шанса. Думаю, что и Алекса Волкановски Ислам переедет. У Махачева серьезная физика, борьба и контроль. Ислам выиграет», — сказал Немков MMA.Metaratings.ru.

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nemkov-maxacev-pereedet-volkanovski-v-boyu-52740/
Алекс Волкановски
Вадим Немков
Ислам Махачев
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