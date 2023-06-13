Вадим Немков — Йоэль Ромеро: где смотреть прямую трансляцию боя на турнире Bellator

В ночь с 16 на 17 июня российский боец, действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков проведет поединок против кубинца Йоэля Ромеро на турнире Bellator 297 в Чикаго (США).

Бой Немкова и Ромеро станет главным событием турнира. Ориентировочное время начала поединка — около 6.30 по московскому времени.

В России не будут транслировать Bellator 297 на легальных ресурсах. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

30-летний Немков одержал 16 побед и потерпел 2 поражения в ММА. У 46-летнего Ромеро 15 побед и 6 поражений.