Немков — Ромеро: полный кард турнира Bellator, время начала и расписание боев

В ночь с 16 на 17 июня в Чикаго (США) пройдет турнир Bellator 297, в главном поединке которого россиянин Вадим Немков подерется с кубинцем Йоэлем Ромеро. Для нашего бойца это будет защита титула чемпиона лиги в полутяжелом весе.

Поединок Немков — Ромеро начнется после 06.00 по московскому времени. Сам турнир стартует в 01.00, а основной кард — в 04.00.

Турнир покажут на американском канале Showtime, а на территории России его невозможно официально посмотреть.

Следить за турниром можно в онлайн-трансляции «СЭ».

Предварительный кард

Коли Лоу — Эдвин Чавес

Джордан Ньюмен — Мэтью Перри

Тимур Хизриев — Ричи Смаллен

Карл Мур — Алекс Полиззи

Арчи Колган — Эммануэль Санчес

Норберт Новены — Камиль Онищук

Майк Хамель — Шамиль Никаев

Джалил Уиллис — Рамазан Курамагомедов

Питер Бюйст — Гаджи Рабаданов

Основной кард

Вадим Немков — Йоэль Ромеро

Серхио Петтис — Патрисио Питбуль

Кори Андерсон — Фил Дэвис

Дэниел Джеймс — Гекхан Сарикам

30-летний Немков одержал 16 побед в ММА, потерпел 2 поражения и один бой признан несостоявшимся. В Bellator Вадим идет без поражений — 8 побед и один бой, признанный несостоявшимся.

Беспроигрышная серия Немкова длится с июня 2016 года.