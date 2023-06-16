Сегодня, 18:00
В ночь с 16 на 17 июня в Чикаго (США) пройдет турнир Bellator 297, в главном поединке которого россиянин Вадим Немков подерется с кубинцем Йоэлем Ромеро. Для нашего бойца это будет защита титула чемпиона лиги в полутяжелом весе.
Поединок Немков — Ромеро начнется после 06.00 по московскому времени. Сам турнир стартует в 01.00, а основной кард — в 04.00.
Турнир покажут на американском канале Showtime, а на территории России его невозможно официально посмотреть.
Следить за турниром можно в онлайн-трансляции «СЭ».
Коли Лоу — Эдвин Чавес
Джордан Ньюмен — Мэтью Перри
Тимур Хизриев — Ричи Смаллен
Карл Мур — Алекс Полиззи
Арчи Колган — Эммануэль Санчес
Норберт Новены — Камиль Онищук
Майк Хамель — Шамиль Никаев
Джалил Уиллис — Рамазан Курамагомедов
Питер Бюйст — Гаджи Рабаданов
Вадим Немков — Йоэль Ромеро
Серхио Петтис — Патрисио Питбуль
Кори Андерсон — Фил Дэвис
Дэниел Джеймс — Гекхан Сарикам
30-летний Немков одержал 16 побед в ММА, потерпел 2 поражения и один бой признан несостоявшимся. В Bellator Вадим идет без поражений — 8 побед и один бой, признанный несостоявшимся.
Беспроигрышная серия Немкова длится с июня 2016 года.