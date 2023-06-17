Немков — Ромеро: прямая трансляция главного боя Bellator 297

В Чикаго (США) проходит турнир Bellator 297. В главном бою сразятся россиянин Вадим Немков и кубинец Йоэль Ромеро. Для нашего бойца это будет защита титула чемпиона лиги в полутяжелом весе.

Поединок Немков — Ромеро начнется не раньше 06.00 по московскому времени. Сам турнир стартовал в 01.00, а основной кард будет в 04.00.

Турнир показывают на американском канале Showtime, а на территории России его невозможно официально посмотреть.

Следить за турниром можно в онлайн-трансляции «СЭ».

Основной кард

Вадим Немков — Йоэль Ромеро

Серхио Петтис — Патрисио Питбуль

Кори Андерсон — Фил Дэвис

Дэниел Джеймс — Гекхан Сарикам

30-летний Немков одержал 16 побед в ММА, потерпел 2 поражения и один бой признан несостоявшимся. В Bellator Вадим идет без поражений — 8 побед и один бой, признанный несостоявшимся.

Беспроигрышная серия Немкова длится с июня 2016 года.