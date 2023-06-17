Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 03:30

Немков — Ромеро: прямая трансляция главного боя Bellator 297

Галина Глазко
Вадим Немков и Йоэль Ромеро.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

В Чикаго (США) проходит турнир Bellator 297. В главном бою сразятся россиянин Вадим Немков и кубинец Йоэль Ромеро. Для нашего бойца это будет защита титула чемпиона лиги в полутяжелом весе.

Поединок Немков — Ромеро начнется не раньше 06.00 по московскому времени. Сам турнир стартовал в 01.00, а основной кард будет в 04.00.

Турнир показывают на американском канале Showtime, а на территории России его невозможно официально посмотреть.

Следить за турниром можно в онлайн-трансляции «СЭ».

Основной кард

Вадим Немков — Йоэль Ромеро

Серхио Петтис — Патрисио Питбуль

Кори Андерсон — Фил Дэвис

Дэниел Джеймс — Гекхан Сарикам

30-летний Немков одержал 16 побед в ММА, потерпел 2 поражения и один бой признан несостоявшимся. В Bellator Вадим идет без поражений — 8 побед и один бой, признанный несостоявшимся.

Беспроигрышная серия Немкова длится с июня 2016 года.

Вадим Немков&nbsp;&mdash; Йоэль Ромеро. Немков — Ромеро: российский чемпион против легенды боев. Онлайн-трансляция боя
Вадим Немков
0
Читайте также
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ACA 159: Вартанян победил Резникова и выиграл Гран-при ACA в легком весе