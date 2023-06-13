Вадим Немков: «В шоке от формы Ромеро»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (15-2) в интервью «СЭ» заявил, что у него нет никакой недооценки Йоэля Ромеро (15-6).

«Я в шоке от [его] такой формы, поэтому я настраивался на поединок конкретно не как с пенсионером, а настраивался на серьезный бой и готовился так же, как готовился к другим боям, — сказал Немков. — Так что недооценки с моей стороны нет.

Возможна ли такая форма без химии? Не знаю, может генетические какие-то предрасположенности [у него]. Я думаю, что-либо это очень хорошая химия, либо… Но в 46 лет даже с химией в такой форме находиться… Думаю, тут генетика свою роль играет. У нас же нет такого допинг-тестирования, как в UFC, нас не контролируют постоянно — нас контролируют либо перед боями, либо когда приезжаем на какие-то мероприятия.

Вижу [бой против Ромеро] преимущественно в стойке. А там уже как пойдет. Скорее всего, Ромеро будет вытягивать меня на себя, взрываться контратаками».

Немков подерется с Ромеро 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.