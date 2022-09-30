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ММА

Сегодня, 20:30

Вагаб Вагабов — Алекс Николсон: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя

Вагабов и Николсон сегодня проведут бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Вагаб Вагабов и Алекс Николсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

30 сентября в Москве пройдет турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где в главном поединке вечера единоборств подерутся россиянин Вагаб Вагабов и американец Алекс Николсон. Мероприятие пройдет в клубе «1930 MOSCOW».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира. Видеотрансляция основного карда «Бойцовского клуба РЕН ТВ» будет доступна на канале РЕН ТВ. Бой между Вагабовым и Николсоном начнется не ранее 23.45 по московскому времени.

На счету 36-летнего Вагабова в ММА 29 побед, 1 поражение и 1 бой завершился ничейным результатом. 15 июля 2022-го россиянин техническим нокаутом победил Давида Бархударяна на AMC Fight Nights 113.

У 32-летнего Николсона — 17 побед и 9 поражений в ММА. В своем последнем поединке 29 июля 2022-го он победил сабмишном Оскара Сосу на турнире Titan FC 78.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» также покажет вечер единоборств в прямом эфире. Ознакомиться с основным кардом турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно здесь.

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