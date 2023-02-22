Вагабов — о тату Гаджи «Автомата»: «Это его личное дело, его грех»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов поделился мнением о татуировке Гаджи «Автомата» Наврузова, на которого обрушился хейт со стороны болельщиков.

— Татуировка — это его грех, это грех Гаджи. Как он говорил, он не сделал ее, чтобы кого-то оскорбить, — сказал Вагабов «СЭ». — Он не может никого этим оскорбить. Если есть довод по шариату, по исламу, пусть мне тоже скажут. Многобожие — это великий грех. Это его. За это посторонние люди на улице не должны стреляться. Если я здесь что-то не так в плане религии говорю, можете меня исправить.

— После того, как Гаджи сломал руку в бою с Родригесом, стали говорить: «тебе вернулось». Нормально ли это?

— Желаю восстановиться Гаджи, это серьезная травма, сухожилие ушло, перелом такой. Месяца три-четыре только в гипсе ходить. Если хотите человеку наставление сделать, делайте его правильно, а не так. Да, он говорил «оберег», получается. И он его не уберег. Да, конечно, имеет место быть это, но не в издевательской форме. В лицо можно сказать. Я вам руку пожму, если в лицо скажете. Лучше прийти, мягко человеку объяснить, если считаешь его своим другом, приятелем, знакомым. Вчера с ним фоткался, а сегодня... Из-за одной ситуации сразу зачморить — так не бывает. Аккуратно, мягко объяснить. Если не поймет, расходитесь, не общайтесь. Повторюсь, это его личное дело. Если это грех — это его грех. Как я знаю, если в него верить, как он говорит «оберег», — это великий грех.