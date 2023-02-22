0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

22 февраля, 22:43

Вагабов — о тату Гаджи «Автомата»: «Это его личное дело, его грех»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов поделился мнением о татуировке Гаджи «Автомата» Наврузова, на которого обрушился хейт со стороны болельщиков.

Гаджи Автомат Наврузов. «Не называть себя дагестанцем? Да пожалуйста!» Гаджи Автомат ответил Хасбику и хейтерам насчет татуировки

— Татуировка — это его грех, это грех Гаджи. Как он говорил, он не сделал ее, чтобы кого-то оскорбить, — сказал Вагабов «СЭ». — Он не может никого этим оскорбить. Если есть довод по шариату, по исламу, пусть мне тоже скажут. Многобожие — это великий грех. Это его. За это посторонние люди на улице не должны стреляться. Если я здесь что-то не так в плане религии говорю, можете меня исправить.

— После того, как Гаджи сломал руку в бою с Родригесом, стали говорить: «тебе вернулось». Нормально ли это?

— Желаю восстановиться Гаджи, это серьезная травма, сухожилие ушло, перелом такой. Месяца три-четыре только в гипсе ходить. Если хотите человеку наставление сделать, делайте его правильно, а не так. Да, он говорил «оберег», получается. И он его не уберег. Да, конечно, имеет место быть это, но не в издевательской форме. В лицо можно сказать. Я вам руку пожму, если в лицо скажете. Лучше прийти, мягко человеку объяснить, если считаешь его своим другом, приятелем, знакомым. Вчера с ним фоткался, а сегодня... Из-за одной ситуации сразу зачморить — так не бывает. Аккуратно, мягко объяснить. Если не поймет, расходитесь, не общайтесь. Повторюсь, это его личное дело. Если это грех — это его грех. Как я знаю, если в него верить, как он говорит «оберег», — это великий грех.

Вагаб Вагабов
Гаджи Наврузов (Автомат)
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вагабов — о гибели тренера в Дагестане: «Вражды не хватает?»