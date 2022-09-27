Вагабов перед боем с Николсоном: «Я чувствую себя огонь»

Российский боксер Вагаб Вагабов рассказал о настрое на поединок с американским бойцом смешанных единоборств Алексом Николсоном.

«Я чувствую себя огонь, я вернулся в это дело только потому, что я чувствую в себе силы, что я расту. В тот момент, как я почувствую, что меня тянет вниз, я оставлю это. Я не дурак, чтобы подставляться под молотки. Сегодня я чувствую рост», — сказал Вагабов РЕН ТВ.

Вагаб заметил, что их поединок с Николсоном будет проходить по правилам бокса в перчатках для ММА. Такой формат позволит использовать отличные от привычных боев фишки, углы удара и иную тактику.

«Поменьше клетка, маленькая клетка, не как в ММА. Здесь так не подвигаешься. С одной стороны, более зрелищно тут, с другой стороны, все может быть очень быстро и коротко», — сказал Вагабов.

Бой Вагабова против Николсона состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 сентября. Телеканал начнет транслировать бои в 23.00 по московскому времени.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по ссылке.