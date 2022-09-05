Вагабов и Николсон возглавят турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 сентября

Суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ» вернется 30 сентября, информирует официальный сайт телеканала. В главной схватке турнире в Москве встретятся россиянин Вагаб Вагабов и американец Алекс Николсон.

36-летний Вагабов — профессиональный боксер и боец смешанных единоборств, который выступает на профессиональном ринге с 2006 года. Он трижды становился чемпионом мира по ММА, побеждал на кубке мира по ушу-саньда. Кроме того, он участвовал в турнирах бойцовских организаций WFCA, AMC Fight Nights Global, M-1 fighter, PROFC, WSOF. 32-летний Николсон выступал в UFC и Legacy Fighting Alliance.

В соглавном бою вечера встретятся белорусский кикбоксер Петр Романкевич и бывший боксер-любитель Ислам Каримов, который в 2020 году начал карьеру бойца поп-ММА.

Также зрителей ждут поединки Артема Тарасова с самым известным блогером в мире поп-ММА Святославом Коваленко, а звезда поп-ММА Даниял «Т-34» Эльбаев выйдет в октагон против выступавшего в UFC Хадиса Ибрагимова.