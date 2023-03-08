Вагабов может провести бой против Штыркова в RCC

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов может провести бой с Иваном Штырковым в лиге RCC в 2023 году, сообщил «СЭ» глава RCC Николай Клименко.

«Вагабов? Мы ведем с ним переговоры. Неделю назад я был в Москве, встретил случайно Вагаба. Мы с ним пообщались. К сожалению, у него на данный момент есть травмы. И это [бой против Ивана Штыркова] был бы очень крутым событием в конце года. Идей много, и эта одна из них», — сказал Клименко.

7 марта в главном событии RCC Boxing в Екатеринбурге Штырков судейским решением проиграл Магомеду Исмаилову по правилам бокса.