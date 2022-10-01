Вагабов может провести реванш с Кудряшовым в декабре в лиге PRAVDA

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов может провести реванш с Дмитрием Кудряшовым в конце года в лиге PRAVDA.

«Есть предложение по реваншу с Кудряшовым, — сказал Вагабов журналистам после победы над Николсоном. — Вот жду. Он должен быть за титул лиги PRAVDA. Вели переговоры на конец года. Этот бой очень важен для меня».

В главном событии турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 30 сентября в Москве, Вагабов нокаутом в первом раунде выиграл у экс-бойца UFC американца Алекса Николсона.

В июне в поединке по правилам бокса Вагабов досрочно уступил Дмитрию Кудряшову.