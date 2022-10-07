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Сегодня, 09:34

Вагабов объяснил, зачем разбил бутылку об голову Исмаилова

Сергей Разин
корреспондент

Боец ММА Вагаб Вагабов рассказал, почему решил разбить бутылку об голову Магомеда Исмаилова.

«Да он такой ходит с утра вялый. Я говорю: «В себя приди». Он что-то меня не слышал. Ну, надеюсь бутылка разбудила его. В бою это даст ему настрой, мотивации. Пусть чуть позлится на меня», — приводит слова Вагабова РЕН ТВ.

Поединок между Вагабовым и Исмаиловым пройдет 7 октября. Телеканал РЕН ТВ покажет схватку в прямом эфире, начало — в 23.00 (мск).

Полностью турнир можно будет смотреть на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1032278-razbivshii-butylku-ob-golovu-ismailova-vagabov-khotel-razbudit-ego
Вагаб Вагабов
Магомед Исмаилов
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