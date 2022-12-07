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Сегодня, 16:15

Вагабов оценил шансы Емельяненко на победу в бою против блогера Коваленко

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Российский боец ММА Вагаб Вагабов оценил шансы Александра Емельяненко на победу в поединке против блогера Святослава Коваленко. Их бой станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 декабря.

«Шансы у Сани есть, само собой, он большой боец, габариты набирает, я смотрю», — цитирует РЕН ТВ Вагабова, который выразил надежду, что опытный Емельяненко сможет показать свои лучшие стороны.

Поединок Емельяненко и Коваленко станет главным событием зимнего турнира и пройдет в формате «три раунда по три минуты». В соглавном бою сойдутся Вячеслав Дацик и боец-тяжеловес Павел Шульский. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1053972-vagabov-pozhelal-pobedy-emelianenko-v-boiu-protiv-kovalenko
Александр Емельяненко
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