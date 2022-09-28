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28 сентября, 11:00

Вагабов ответил Николсону на то, что тот назвал его малышом

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский боец Вагаб Вагабов ответил американцу Алексу Николсону на то, что тот назвал его малышом.

Незадолго до пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку спортсменов, Николсон обратился к Вагабову со словами: «Я иду за тобой, малыш, я иду за тобой!»

«Его немножко понесло не в ту степь, с «малышами» перепутал парень», — приводит РЕН ТВ слова Вагабова.

Бой Вагабова против Николсона состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 сентября. Телеканал начнет транслировать бои в 23.00 по московскому времени.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1028847-vagabov-otvetil-nikolsonu-na-broshennoe-slovo-malysh-pereputal-paren
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