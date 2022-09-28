Вагабов ответил Николсону на то, что тот назвал его малышом

Российский боец Вагаб Вагабов ответил американцу Алексу Николсону на то, что тот назвал его малышом.

Незадолго до пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку спортсменов, Николсон обратился к Вагабову со словами: «Я иду за тобой, малыш, я иду за тобой!»

«Его немножко понесло не в ту степь, с «малышами» перепутал парень», — приводит РЕН ТВ слова Вагабова.

Бой Вагабова против Николсона состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 сентября. Телеканал начнет транслировать бои в 23.00 по московскому времени.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по ссылке.