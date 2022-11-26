Вагабов считает, что Блаховичу придется очень тяжело в бою с Анкалаевым

Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов поделился ожиданиями от боя между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

«Ян Блахович должен понимать, насколько серьезен на сегодняшний день Магомед Анкалаев. Яну придется очень тяжело. Думаю, это мнение большинства. Если Блахович полетит на него, как он это делал... Анкалаев серьезно работает навстречу, я с ним спаррингуюсь, я знаю. Он может как обыграть, так и нокаутировать. Все зависит от того, какой план у Блаховича. От этого будет зависеть картина боя», — приводит слова Вагабова MMA.Metaratings.ru.

23 ноября чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка оставил пояс вакантным из-за полученной травмы плеча. Спортсмен не сможет выступать в октагоне UFC около года. Его поединок против Гловера Тейшеры на турнире UFC 282 отменен. За вакантный пояс сразятся Блахович и Анакалев.