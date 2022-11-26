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ММА

26 ноября, 17:28

Вагабов считает, что Джон Джонс отстает от Магомеда Анкалаева по мастерству

Иван Торопцев
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов сравнил бойцовские навыки Магомеда Анкалаева и бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса.

«У Джонса нет такой борьбы, которая есть у Анкалаева. У Джона есть данные, антропометрия, которая была неудобна соперникам. А до мастерства Анкалаева Джонсу еще нужно расти. Я боролся с Джоном. В 2015-16 годах я плохо боролся. А сейчас, когда у меня неплохие навыки в борьбе, борюсь с Анкалевым. В целом, я думаю, Мага выше уровнем в борьбе», — приводит Metaratings слова Вагабова.

Магомед Анкалаев проведет титульный бой за пояс UFC в полутяжелом весе против Яна Блаховича на турнире UFC 282, который состоится в ночь с 10 на 11 декабря.

На счету Анкалаева 18 побед и 1 поражение в ММА, у Блаховича 29 побед и 9 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vagabov-do-masterstva-ankalaeva-dzonu-dzonsu-eshhe-nuzno-rasti-54990/
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