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Сегодня, 11:43

Вахаев дал характеристику своему сопернику Пономареву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион ACA в тяжелой весовой категории Мухумат Вахаев дал характеристику своему сопернику Григорию Пономареву.

«Соперник очень крепкий, сразу видно, что он здоровый. Главное в здоровом теле — здоровый дух. Это мы увидим 21 июля. Такой парень заднюю не даст. Бычара, бык. Пытался ли я залезть ему в голову? Нет. Я сам слова не мог подобрать. Переживал. Как увидел его, сразу мандраж начал преследовать. Ранее я назвал его мешком. Не могу взять свои слова назад. Мешок. Пусть он сказал, что не мешок и 21-го числа что-то покажет. Какие-то пятнашки. О чем он говорил? Посмотрим, что он сделает. Что он может? Только вперед. Будет кровь, пот и нокаут. Я лично иду до конца», — приводит слова Вахаева MMA.Metaratings.ru.

Бой между Мухуматом Вахаевым и Григорием Пономаревым состоится 21 июля в турнире ACA 160 в рамках четвертьфинала «Гран-при» в тяжелом весе.

27-летний Пономарев последний бой провел в марте 2023 года в турнире AMC Fight Nights 119, победив Юсупа Шуаева техническим нокаутом в первом раунде. На его счету 6 побед и 2 поражения.

33-летний Вахаев в декабре 2022 года в турнире ACA 150 проиграл Евгению Гончарову единогласным решением судей. В его активе 11 побед и 6 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mukhumat-vakhaev-ponomarev-zadnyuyu-ne-dast-on-bychara-no-i-meshok-254990/
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