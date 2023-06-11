Вахитов проведет в Open FC реванш с Башанди в ближайшее время

Президент лиги Open FC Александр Гурьянов заявил, что реванш по правилам MMA между бывшим чемпионом Glory россиянином Артемом Вахитовым и египтянином Ашрафом Башанди может состояться на ближайшем турнире лиги.

«Да, это обидное поражение, но в любом случае мы ждем Артема Вахитова. Артем дал согласие, готов подраться в самое ближайшее время. Теперь это нужно обговорить с его командой», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гурьянова.

11 июня в дебютном поединке по правилам ММА Вахитов проиграл Башанди техническим нокаутом в главном событии Open FC 31 в Шерегеше. Бой завершился в первом раунде остановкой рефери в связи с травмой локтя у Вахитова.