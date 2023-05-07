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Сегодня, 17:46

Вахитов считает, что у Минеева были бы большие проблемы в кикбоксинге

Алина Савинова
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Российский кикбоксер и боец муай-тай Артем Вахитов поделился мнением об уровне своего бывшего соперника Владимира Минеева.

«Я думаю, у него в любом случае хороший уровень. С Магой Исмаиловым у него были хорошие зарубы. Я присутствовал на их втором поединке, который Владимир выиграл. Были еще раскачки нашего реванша с Минеевым по кикбоксингу. Камил Гаджиев поднимал эту тему и с нашей стороны были разговоры. Мы встречались, но ни к чему это не привело. Уровень бойца у него хороший для России. В кикбоксинге у него были бы большие проблемы на высшем уровне, но в ММА мне нравится его стиль», — цитирует Вахитова MMA.Metaratings.ru.

Вахитов одержал победу над Минеевым в 2013 году в финале чемпионата России по тайскому боксу. Вахитов является многократным чемпионом мира и Европы по муай-тай.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vakhitov-v-kikboksinge-u-mineeva-byli-by-problemy-na-vysshem-urovne-249218/
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