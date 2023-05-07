Вахитов считает, что у Минеева были бы большие проблемы в кикбоксинге

Российский кикбоксер и боец муай-тай Артем Вахитов поделился мнением об уровне своего бывшего соперника Владимира Минеева.

«Я думаю, у него в любом случае хороший уровень. С Магой Исмаиловым у него были хорошие зарубы. Я присутствовал на их втором поединке, который Владимир выиграл. Были еще раскачки нашего реванша с Минеевым по кикбоксингу. Камил Гаджиев поднимал эту тему и с нашей стороны были разговоры. Мы встречались, но ни к чему это не привело. Уровень бойца у него хороший для России. В кикбоксинге у него были бы большие проблемы на высшем уровне, но в ММА мне нравится его стиль», — цитирует Вахитова MMA.Metaratings.ru.

Вахитов одержал победу над Минеевым в 2013 году в финале чемпионата России по тайскому боксу. Вахитов является многократным чемпионом мира и Европы по муай-тай.