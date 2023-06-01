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Сегодня, 00:44

Вахитов: «Слова Минеева, что мне нужно набрать аудиторию для боя с ним — это отмазки»

Мария Гусева
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Российский кикбоксер Артем Вахитов сообщил, что готов провести бой с Владимиром Минеевым по правилам кикбоксинга.

Ранее Минеев заявил, что для боя с ним Вахитову нужно набрать аудиторию в России.

— Готовы ли вы провести бой с Минеевым по правилам кикбоксинга?

— Да по кику готов хоть когда! Вопрос в том, готов ли он? — цитирует «РБ Спорт» Вахитова.

— Владимир говорит, что для боя с ним вам нужно набрать аудиторию.

— Это отмазки. Потом еще будет что-нибудь. Если честно, у нас сейчас немного другие планы на будущее. Если он захочет, проведем бой.

Вахитов проведет бой в ММА против египтянина Ашрафа Башанди 11 июня в рамках совместного турнира Open FC 31 и ASI Championship 7.

Источник: РБ Спорт
Владимир Минеев
ММА
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