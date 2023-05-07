Вахитов заявил, что ему было бы интересно подраться в UFC с Адесаньей и Перейрой

Российский кикбоксер Артем Вахитов заявил, что хотел бы подраться в UFC с другими выходцами из кикбоксинга Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Мне интересно и с Адесаньей, и с Перейрой. У них стиль кикбоксинга, который мне нравится в ММА. Особого предпочтения из них нет. Они разные стилистически, но с хорошей подготовкой. С нашей командой, думаю, проблем не будет. Так же как в кикбоксинге мы готовились, полностью изучая соперников и добивались победного результата. Интересно, как все будет в ММА. Не будем загадывать, может, получится с кем-то из них провести бой, но пока у нас цель 11 июня, а дальше будет видно», — цитирует Вахитова MMA.Metaratings.ru.

Адесанья провел в ММА 26 боев, в 24 из которых одержал победы. На счету Перейры 7 побед в 9 поединках.