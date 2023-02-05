Валентин Молдавский: «Если бы Федор своей размахайкой попал, то Бейдер бы упал»

Российский тяжеловес Bellator из команды Fedor Team Валентин Молдавский (11-2) прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение Федора Емельяненко (40-7) от Райана Бейдера (31-7).

— Какие эмоции у тебя были сразу после окончания боя между Федором и Бейдером?

— И разочарование, и радость. Красивая карьера, красиво закончилась. Все бойцы Pride вышли, седые все (смеется).

— На моей памяти никого так не провожали. Это был трогательный момент.

— Да, это было реально... на бое у меня сердце так лупило, у меня в ушах... когда под водой воздуха уже не хватает, давление лупит. У меня в этом бою так было. Чуть сердца не стало, если честно.

— Если объективно, на что мог Федор в этом поединке рассчитывать?

— На попадание. Как я говорил: стартовый взрыв, попасть. Вот если бы этой размахайкой он попал, то по-любому Бейдер бы упал. Он был аккуратен. Понятно, что физические кондиции были на стороне Бейдера. Но попасть Федя мог. Если попал, то было бы нормально.

— Я буду прав, если скажу, что к бою с Тимоти Джонсоном Федор был намного лучше готов, чем к бою с Райаном Бейдером?

— Безусловно, Федя и сам в предматчевом интервью говорил, что за визами летал больше, чем готовился. Состояние было нормальное, но с этими визами он не доготовился. Улетел на неделю раньше.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде (США).